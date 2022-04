Spotkania z Julią Avdeenko w Bydgoszczy i Toruniu. Poznaj autorkę książki ‘Kolory wolności. Rok życia Białorusinki w Polsce’

W najbliższy piątek, 8 kwietnia o godz. 17:00, w salonie Quiosque w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Julią Avdeenko – autorką książki „Kolory wolności. Rok życia Białorusinki w Polsce”. Dzień później, w sobotę 9 kwietnia o godz. 11:00, Julia pojawi się także w salonie Quiosque w Centrum Handlowym Atrium Copernicus w Toruniu.

Z Julią porozmawiamy o kulisach współpracy z Ambasadą Kobiet Quiosque, wyzwaniach z jakimi mierzyła się przy powstawaniu książki oraz o trudnym doświadczeniu, jakim jest życie w państwie podporządkowanym opresyjnemu reżimowi. Jakiej determinacji i odwagi wymagała od niej i jej rodziny droga do wolności i jak wygląda nowa rzeczywistość w Polsce? Te i wiele innych pytań będzie można zadać Julii podczas piątkowego spotkania. W trakcie wydarzenia będzie istniała również możliwość zakupienia książki.

Julia Avdeenko to znana youtuberka. Prowadzi popularny kanał Białorusini w Polsce, gdzie z charyzmą i otwartością konfrontuje dwa światy które zdążyła poznać ona i jej rodzina.

Quiosque to marka której misji nie ogranicza wyłącznie moda i trendy. To również niesienie głębszych idei i mówienie o sprawach ważnych społecznie. Obecnie niewątpliwie do takich tematów należy wojna w Ukrainie, niesłabnący reżim w Białorusi czy ciągle tocząca się wojna w Afganistanie. W tych trudnych sytuacjach odnaleźć się musi dziś wiele kobiet i na to właśnie zwraca uwagę Ambasada Kobiet Quiosque.