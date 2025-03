Rekordowy rok dla Atremu – zysk wzrósł o 162%, a portfel zamówień przekroczył pół miliarda złotych

Rok 2024 przejdzie do historii Atremu jako jeden z najlepszych. Spółka zanotowała imponujący wzrost zysku netto aż o 162%, zwiększając go z 6 mln zł w 2023 roku do 15,6 mln zł. Przychody wzrosły o ponad 30% – z 142 mln do 187 mln zł, a portfel zamówień osiągnął rekordową wartość 540 mln zł. To efekt strategicznego rozwoju, efektywnego zarządzania i dywersyfikacji działań w kluczowych sektorach.