Focus Hotel Premium Sopot z rabatem dla Seniorów – hotel sieci dołącza do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora

Focus Hotel Premium Sopot, obiekt sieci Focus Hotels, dołączył do prestiżowego programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Od teraz wszyscy posiadacze karty mogą skorzystać z 15% rabatu na pobyt w hotelu. To wyjątkowa okazja, by cieszyć się nadmorskim wypoczynkiem w komfortowych warunkach i atrakcyjnej cenie.