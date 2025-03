Koparko-zwałowarko-ładowarka PJP Makrum – przyszłość wydobycia i przemysłu ciężkiego

Inżynierowie z PJP Makrum po raz kolejny udowadniają, że polska myśl technologiczna może wyznaczać standardy w przemyśle ciężkim. Ich najnowszy projekt – koparko-zwałowarko-ładowarka – to innowacyjne urządzenie, które łączy w sobie trzy funkcje: kopania, zwałowania i ładowania surowców. Maszyna ta, ważąca 60 ton, to nie tylko potężna konstrukcja, ale także nowoczesne rozwiązanie technologiczne, które już wkrótce trafi do kopalni węgla kamiennego.