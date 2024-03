Restauracja La Rosa: zorganizuj swoje wydarzenie w centrum Bydgoszczy

W sąsiedztwie Starego Rynku, w samym centrum Bydgoszczy, na Placu Kościeleckich jest wyjątkowe miejsce – restauracja La Rosa. Można ją znaleźć na parterze biurowca K3. Do aranżacji nowoczesnych wnętrz wykorzystano sprawdzone i ponadczasowe materiały – drewno, metal i kamień, wszystko to podkreślone naturalnym światłem wpadającym przez duże, panoramiczne okna i przełamane dodającą przytulności zielenią. Istotą tego miejsca jest kuchnia. Menu w restauracji La Rosa jest przygotowywane zgodnie z cyklem pór roku. Bazuje na świeżych produktach sezonowych, co jest gwarancją jakości i dobrego smaku. Na co dzień serwuje specjały kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu oraz dania inspirowane smakami z całego świata.

W restauracji La Rosa znajduje się powierzchnia eventowa o neutralnej aranżacji wnętrz z efektownym częściowo przeszklonym sufitem. Oferowana przestrzeń wynosi łącznie 440 metrów kwadratowych, z możliwością podziału na trzy mniejsze strefy o powierzchniach 75 m², 187 m², 185 m². Wszystkie sale są klimatyzowane i posiadają antypoślizgową podłogę. Można tu zorganizować kameralną lub dużą uroczystość, na co najmniej 200 gości, zachowując pełną dowolność dekoracji zgodnie z preferowanym stylem czy tematem imprezy. Ważnym atutem są udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, a także wydzielona przestrzeń z dostosowaną akustycznie sceną.

Wspomniana neutralność sal pozwala na przygotowanie spotkań zgodnie z ich charakterem. Na możliwości własnej aranżacji na pewno zyskają wesela, ale także imprezy służbowe czy wydarzenia artystyczne. Ponadto w restauracji La Rosa niejednokrotnie organizowano już koncerty, szkolenia dla firm czy stand-upy. Każda uroczystość może być przygotowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami organizatorów. Do dyspozycji gości są także prywatne szatnie oraz toalety, oddzielone od części restauracyjnej.

Organizując imprezę w tym miejscu na pewno można liczyć na uwzględnienie preferencji, specjalnych diet bądź nietolerancji pokarmowych zapraszanych gości. Podczas przygotowań oraz w trakcie trwania imprezy zawsze można liczyć na pomoc i zrozumienie fachowej obsługi. Dużym atutem restauracji jest możliwości skorzystania z podziemnego parkingu w biurowcu K3, a nocleg można zarezerwować w Hotelu Focus po drugiej stronie Brdy, który jest około 5 minut pieszo od restauracji.

Restauracja La Rosa to miejsce godne polecenia.

Więcej informacji na stronie internetowej www.eventk3.larosarestaurant.pl