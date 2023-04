Zegarki Błonie w strukturach Grupy Kapitałowej IMMOBILE

Błonie Sp. z o.o, następca kultowej polskiej marki zegarków, stała się częścią Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A, dołączając do działającej w jej ramach spółki PBH S.A. - Błonie to rozpoznawalna i stabilna marka, która czerpie to, co najlepsze z polskiej tradycji zegarmistrzowskiej – mówi Sławomir Winiecki, wiceprezes zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.