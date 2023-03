Łódź: Spotkanie z Eleną Zielińską, autorką książki "Koczowniczka. Zapiski z tułaczki po świecie"

Elena Zielińska to urodzona w kazachskich stepach wnuczka repatriantki z Polski. Dorastała w tyglu międzykulturowym. W jej żyłach płynie krew czterech narodów: polskiego, ukraińskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Mieszkała w czterech państwach, przeprowadzała się ponad 20 razy, ale za swoją ojczyznę uznaje serce, bo jak mówi "gdziekolwiek byś się wybrał, zabierasz je ze sobą". O swoich doświadczeniach podróżniczych i tym co ją ciekawi lub zadziwia w Polsce, Polakach i języku polskim, opowiada na co dzień na swoim kanale YouTube LenaGreen.

Swoją długą drogę do naszego kraju opisała w książce, która powstała we współpracy z Ambasadą Kobiet Quiosque, "Koczowniczka. Zapiski z tułaczki po świecie". Podczas spotkania z Eleną w sklepie Quisoque w CH Pasaż Łódzki, autorka opowie o kulisach powstawania książki, współpracy z Ambasadą i marką Quiosque (Elena wzięła udział także w kampanii marki), a przede wszystkim o swojej drodze z Kazachstanu, przez Rosję i Matę, aż do Polski.

Quiosque to marka, której misji nie ogranicza wyłącznie moda i trendy. To również niesienie głębszych idei i mówienie o sprawach ważnych społecznie. W tych trudnych sytuacjach odnaleźć się musi dziś wiele kobiet i na to właśnie zwraca uwagę Ambasada Kobiet Quiosque. W projekcie tym, dotychczas wzięły udział niezwykłe kobiety z Ukrainy, Białorusi oraz Afganistanu. Każda z nich opowiedziała swoją historię w wydanej w ramach tego projektu książce, przedstawiając role i problemy kobiet żyjących w ich rodzinnych krajach.