Oddanie do użytku dwóch budynków osiedla Rabatki w Bydgoszczy

CDI Konsultanci Budowlani, spółka reprezentująca sektor deweloperski Grupy Kapitałowej IMMOBILE, oddała do użytku dwa pierwsze budynki Osiedla Rabatki, które powstaje we wschodniej części Bydgoszczy. To trzecia duża, etapowana inwestycja tego dewelopera. Zlokalizowana jest w uroczej lokalizacji nad Kanałem Bydgoskim.