Grupa Przemysłowa PJP MAKRUM przekroczyła pół miliarda przychodów?

Grupa PJP Makrum wyróżnia w swojej działalności dwa segmenty operacyjne: budownictwo przemysłowe oraz produkcję przemysłową w następujących liniach produktowych: systemy przeładunkowe, automatyczne parkingi, wyposażenie magazynów oraz maszyny krusząco-mielące.

Zgodnie z opublikowanymi szacunkowymi danymi, miniony rok mógł być rekordowym dla Grupy PJP Makrum pod względem sprzedaży, która przebiła wartość pół miliarda złotych. Skonsolidowana sprzedaż ogółem przynieść miała 530,20 mln zł., zaś w 2021 roku, było to 312,07 mln. Przychody w obu reprezentowanych w Grupie segmentach w minionym roku wzrosły: w segmencie przemysłowym do 279,93 mln zł (z 181,89 mln w 2021), zaś w budownictwie przemysłowym do sumy 250,27 mln (z 130,17 w analogicznym okresie minionego roku).

Opublikowane dane zostały przygotowane na podstawie danych spółki z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu w segmencie budownictwa i częściowo w przemyśle). Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.