Rekordowa dywidenda już w kieszeniach akcjonariuszy Atremu

Niewiele spółek pochwalić się może dwucyfrową stopą dywidendy. Wśród nich jest działający w sektorze automatyki i elektroenergetyki Atrem. Spółka ta wypracowała w zeszłym roku najwyższy zysk netto od 2010 r., w związku z czym po kilku latach przerwy postanowiono podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwała stanowiła o wypłacie niemal całego zysku netto na dywidendę. Na ten cel przeznaczono ponad 6 mln złotych.

Termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustalono zaś na 21.09.2022 r. Dywidendą objęto akcje spółki w liczbie 9 230 079 sztuk. Dniem nabycia prawa do dywidendy był dzień 13.09.2022 r., co w praktyce oznaczało, że aby być beneficjentem tegorocznej dywidendy, należało dodać akcje Atremu do swojego portfela najpóźniej do 9 września. Od blisko 8 lat obowiązuje bowiem dwudniowy okres rozliczenia zakupu akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Jeszcze w tym tygodniu (26.09), dywidendę wypłaci także spółka-matka Atremu – Grupa Kapitałowa IMMOBILE.

Akcentowana w ostatnich miesiącach rola Atremu w nadchodzącej transformacji energetycznej Polski oraz informacja o atrakcyjnej dywidendzie zaowocowały wzrostem zainteresowania spółką wśród inwestorów. Spółka nie zawodzi z kolejnymi dobrymi informacjami. W dzień wypłaty dywidendy poinformowała o wyborze jej oferty w postępowaniu zleconym przez Enea Operator na poprawę stanu zasilania miasta Poznania, o wartości prawie 52 mln zł brutto.