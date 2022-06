Atrem celuje w bieżącym roku w trwałą poprawę rentowności, większy udział zamówień z sektora prywatnego

„W bieżącym roku zarząd stawia przed spółką takie cele jak m.in. zbudowaniem pozycji Atrem S.A. jako lidera w wybranych specjalizacjach na rynku krajowym w zakresie automatyki i elektroenergetyki; koncentracja na kluczowych gospodarczo obszarach zamówień publicznych (transformacja systemu dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej oraz gazu, OZE); trwała poprawa rentowności kontraktów; budowa solidnego portfela zamówień pozwalającego na selektywne podejście do nowych postępowań przetargowych oraz zwiększenie aktywności spółki w sektorze zamówień prywatnych” – czytamy w komunikacie.

Przychody spółki w I kw. 2022 r. zwiększyły się o 94% r/r do 32,5 mln zł.

„Zanotowano wzrost przychodów w obu segmentach działalności Atrem S.A. Wynika to m.in. ze specyfiki realizowanych kontraktów, terminów umownych oraz fazy realizacji, w jakiej znajdują się budowy. Spółka na dzień bilansowy wykazuje znacznie wyższy poziom robót w toku, co jest efektem łagodnego przejścia przez okres zimowy na realizowanych kontraktach. W stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym należy odnotować osiągnięcie zysku z działalności operacyjnej zarówno w segmencie automatyki, jak i elektroenergetyki” – czytamy dalej.

Największe kontrakty spółka realizowała w raportowanym okresie dla Enea Operator w segmencie elektroenergetyki oraz dla Gaz-Systemu w segmencie automatyki.

„W ramach działalności pośredniej związanej z OZE Atrem w I kwartale 2022 roku realizował kontrakt polegający na przebudowie stacji elektroenergetycznej we Wronkach. Wśród nowych umów zawartych w minionych miesiącach wyróżnić można inwestycje dla Metro Warszawa oraz Wód Polskich” – napisano też w komunikacie.

Spółka wygenerowała w I kw. 2022 roku zysk z działalności operacyjnej na poziomie 1,3 mln zł wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej. Zysk brutto osiągnął 1 mln zł wobec straty na poziomie -1,3 mln zł w analogicznym okresie minionego roku, zaś zysk netto 0,2 mln zł wobec straty -1,7 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,8 mln zł w I kw. br.

Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r.

(ISBNews)