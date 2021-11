Zapraszamy do zadawania pytań do vodcastu po wynikach Grupy Kapitałowej IMMOBILE za III kwartały

26 listopada Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. publikuje wyniki finansowe za III kwartały 2021 roku. Zapraszamy do zadawania pytań do sprawozdania oraz dotyczących działalności Grupy i jej spółek. Na pytania na które odpowie zarząd podczas vodcastu wynikowego, oczekujemy do poniedziałku 29.11, do godziny 9:00.